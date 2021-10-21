День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.10.21 19:30
ГИБДД региона напоминают водителям на необходимость смены летней резины
На снежной дороге при скорости 50 км/ч для зимней резины тормозной путь составляет около 30 метров. На летних же шинах при тех же условиях - 62 метра. На льду эти показатели увеличиваются ещё на 10-15% - отмечают в ведомстве.
Правда, автоинспекторы не учитывают очереди на шиномонтажках. Поменять колеса свободно можно разве что у себя в гараже. А пока тем, кто не озаботился заменой заранее, лучше оставить автомобиль на стоянке, скоро ажиотаж на сервисах спадет. Ведь некоторые мастерские даже подняли ценны на услуги. Имеют на это законное право, ведь остальной год такого спроса на их работу нет.
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