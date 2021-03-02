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Гибель траулера «Онега» произошла из-за ряда обстоятельств - заключение госкомиссии
Комиссия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта завершила расследование гибели в Баренцевом море рыболовного судна «Онега».
Напомним, ярусолов затонул 28 декабря прошлого года на глубине 129 метров недалеко от архипелага Новая Земля. Погибли 17 членов экипажа, двое выжили.
Комиссия пришла к выводу, что гибель траулера произошла из-за ряда обстоятельств, в том числе обледенения судна и неоправданного решения капитана выбирать ярус в условиях шторма. Так же у ярусолова был открыт лацпорт - специальное отверстие в борту для грузовых работ, что привело к попаданию забортной воды в помещения судна, расположенные на главной палубе, к отрицательной начальной остойчивости, резкому увеличению крена и затоплению судна.
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