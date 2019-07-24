Гиблое дело, или Как прессуют в УМВД России по Мурманской области

Три года разбирательств и семь месяцев колонии-поселения за попытку хищения дизельного топлива с Кировского рудника организованной группой по предварительному сговору. Так считает следствие и суд. Впрочем, сами осуждённые утверждают, что похищать что-либо умысла не имели, а полицейские просто решили заработать на них лишнюю «галочку» для отчёта.

Про бурную деятельность бывшего главы полиции региона Игоря Баталова и его товарищей «Арктик-ТВ» рассказывало около года назад в ряде специальных репортажах «Бизнес-МЕНТ». О беспределе в органах МВД в то время рассказывали бывшие сотрудники полиции, которые уволились или были уволены за то, что не хотели терпеть произвол и беззаконие в структуре, призванной охранять права и свободы граждан. Экс-следователи прямо заявляли о заказном характере уголовных дел.

Ирина Воскресенская, бывший следователь СО МО МВД РФ «Апатитский»: «1 июня 2019 года Кировский городской суд вынес приговор в отношении фигурантов по ст. 30 - покушение на кражу, по 158 группой лиц в отношении Руновых Дмитрия Васильевича и Василия Петровича. Данное уголовное дело является заказным. Его история такова. В 2016 году был задержан человек с вывозом дизельного топлива с территории АО «Апатит». Причём люди рассказывали, что их попросили помочь вывезти. Машина сломалась, им дали номер и сказали, что вы должны обеспечить вывоз. Чего – они даже не знали. То есть, такая банальная история. Людей задерживают и возбуждают уголовное дело».

Ирина Воскресенская, одна из героев наших специальных репортажей «Бизнес-МЕНТ» и бывший следователь полиции города Кировск. Именно ей доверили вести дело задержанных с топливом на КПП рудника. Ирина говорит, что сразу поняла, что дело гиблое. В руки охранникам попались явно случайные люди, веских доказательств того, что они воровали дизель, по мнению в то время сотрудника правоохранительных органов, не было.

Ирина Воскресенская, бывший следователь СО МО МВД РФ «Апатитский»: «Когда я дело приняла к производству и сказала, что там то, то, то отсутствует, документов нет, у нас не подтверждается, что нельзя людям предъявлять обвинение и так далее. Мне было сделано указание нашим начальником отдела Гурьяновым и службой безопасности. Мне сказали, что ты просто должна что-то намутить. Знаете, такая элементарная фраза: либо ты намутишь, либо работать не будешь».

Мутить женщина отказалась. В результате делом занялись полицейские из Мурманска. А Ирину из органов некоторое время спустя действительно уволили. Якобы из-за конфликта интересов в этом деле. Вот только с подозреваемыми на момент разбирательства, утверждает экс-следователь из Кировска, она лично знакома не была, а общаться с ними начала гораздо позже, когда «мутить» доказательства начали мурманские следователи следственного отдела МВД: требуя признать вину угрозами и оказывая моральное давление. Тогда один из обвиняемых, помня принципиальную позицию женщины, обратился к ней за консультацией, попросил разъяснить, на что полицейские имеют право, и что делают не законно.

Ирина Воскресенская, бывший следователь СО МО МВД РФ «Апатитский»: «Когда они вышли из ИВС, он сказал: «Ирен, это у вас так принято, 5-6 человек собирается, нас с батей посадили и начали давить, начали орать, что сейчас на 8 лет поедете в СИЗО». Ну, я смотрю на них, да, есть такие жесткие методики. Ну, что я могу сказать? На нас давили… Ладно, хоть не били. Знаешь, говорит, там морально так задавили, начали пугать, что мы, даже не читая подписывали, что им надо было, иначе, понимали, что нам что-то будет серьёзное. После этого они написали жалобы, естественно. Да ну, да ну, никакого давления на вас не было. …Конфликт интересов у меня заключался в том, что я вот рассказывала права, разъясняла права. То есть, вот именно нарушенные права граждан».

Факт давления на подозреваемых и прочие доказательства не учли, утверждает Ирина, а адвокату заявили отвод. Более того, статья в деле, по которой судили двоих обвиняемых, выбрана неверно, уверена Ирина. Кражи здесь быть не могло даже просто в теории. Могли быть присвоение и растрата. Тем не менее, суд отмёл все аргументы защиты и приговорил обвиняемых к 7 месяцам лишения свободы в колонии поселения. 25 июля в областном суде будут рассматривать апелляцию по этому делу.