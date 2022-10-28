Гидов пригласили на экзамен

Хорошие гиды всегда работают над саморазвитием, изучают историю и краеведение, чтобы было о чём рассказать гостям. Среди которых бывают и те, кто сыпет вопросами, пытаясь подловить или же просто из любопытства. И тем не мнее, работать экскурсоводом с недавнего времени без аттестации нельзя, знания нужно подтвердить.

Постановление президента №833 «Об утверждение положения аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков» на территории страны вступило в силу с 1 сентября. В Мурманске экзамен состоялся на базе центра занятости и прошёл в два этапа.

Хорошие гиды всегда работают над саморазвитием, изучают историю и краеведение, чтобы было о чём рассказать гостям. Среди которых бывают и те, кто сыпет вопросами, пытаясь подловить или же просто из любопытства. И тем не мнее, работать экскурсоводом с недавнего времени без аттестации нельзя, знания нужно подтвердить.

Юлия Кузьминых, гид-переводчик компании «Радуга севера»: «Первая часть состояла из тестирования, в котором было тридцать вопросов, предлагались и варианты ответов. На мой взгляд, они были несложные, потому что в принципе, это те фактические данные, которые мы используем в работе каждый день».

По словам гидов - участников тестирования, первая часть аттестации достаточно простая, хоть и формат экзамена ещё в новинку.

Юлия Кузьминых, гид-переводчик компании «Радуга севера»: «Это достаточно полезно. Мы углубились в теоретические данные, у нас были достаточно жаркие дебаты среди гидов по поводу ответов на эти вопросы, потому что у нас для подготовки были только варианты вопросов».

Список вопросов был опубликован на сайте комитета по туризму Мурманской области ещё 8 сентября. Блок состоит из трёх частей: об истории, культуре и природе региона.

Заявления на участие в испытании подаются через портал «Госуслуги».

К слову, обладание нужными знаниями - это далеко не всё в работе экскурсоводов.

Юлия Кузьминых, гид-переводчик компании «Радуга севера»: «Экзамен - это своего рода игра, это совсем не говорит вам о том, что это этот человек сможет провести экскурсию на том или ином объекте, либо работать с группой детей, с другой целевой аудиторией сможет найти подход».

Гид должен уметь работать с большими группами людей, быть дружелюбным и отзывчивым человеком, способным завязать контакт даже с негативно настроенными людьми, которые иногда попадают в экскурсионные группы. Такие факторы, как напряжённая политическая обстановка в мире, тоже влияют на работу гидов.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Мы поддерживаем отношения с теми странами, которые готовы и хотят ездить к нам. Недавно провели презентацию для турецкой делегации, показывали им возможности Кольского полуострова. Работа ведётся, может быть не в тех объёмах, но я могу сказать, что весь иностранный поток, который был ранее, полностью заменили и превысили российские туристы, поэтому нам есть с кем работать».

Итоги экзамена комиссия обещает подвести за 3 дня. Но на аттестацию в нашем регионе в этот раз пришли 10 гидов.