Гидрант из сгоревшего гаража, прижился у спасателей, но не растерял вольный нрав

В 4-й пожарной части Мурманска живёт самый милый и почти неподкупный охранник по кличке Гидрант.

Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Привет, меня зовут Настя! А тебя?».

- Это Гидрант, он живёт здесь уже более 10 лет, его ещё щенком сюда принесли, спасенного от пожара в гаражах, и с тех пор он живёт в этой пожарной части.

Когда случилось ЧП и спасатели решали, что делать с лишившейся дома, если гараж можно считать таковым, собакой. Сам малыш уже нашёл ответ на вопрос, к кому он пойдёт жить? Гидранту понравилось среди больших автоцистерн и лестниц.

Никита Корзунин, заместитель начальника ПСЧ №4 ГУ МЧС России по Мурманской области: «Привели его в здоровый вид, расчесали, отмыли, проверили полностью у ветврачей, ну, и после этого он как-то прибился к нам. Ребята по очереди его кормят, он не хотел отсюда никуда уходить. Никто не хотел его забирать, так он и остался жить у нас в части».

С тех пор Гидрант охраняет территорию 4-й пожарной части в Мурманске. Пёс может надолго убежать, но всегда возвращается, иногда с боевыми ранами.

Никита Корзунин, заместитель начальника ПСЧ №4 ГУ МЧС России по Мурманской области: «Приходит с подранным ухом, лапой. Нам приходится вызывать ветеринара, зашивать, делать укольчики. А потом он может опять убежать. Заживут раны, убегает дальше. Вольная собака».

Несмотря на его свободолюбивый нрав, Гидрант слушается пожарных-спасателей и никогда не лает на людей в форме.