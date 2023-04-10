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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.04.23 19:30

Гидрографическая служба Северного флота и Русское географическое общество начали третий сезон комплексной экспедиции «Помни войну» и уже приступают к третьему

В этот раз к участникам мореведческие компании.

Сейчас в акватории Кольского залива проходят активные исследовательские и поисковые работы в рамках нового сезона экспедиции «Помни войну». Специалисты Северного флота и Русского географического общества ищут погибшие во время Великой отечественной войны самолёты.

Алексей Корнис, научный руководитель экспедиции, начальник отдела гидрографической службы Северного флота: «Это три самолёта СФ «Бостон», которые по разным причинам не долетели до своего аэродрома. Также проверяется одна из версий по поиску авиационных магнитных мин, которые устанавливала авиация фашистской Германии в 1941 году в порту Мурманск».

Борис Янковский, представитель гидрографической компании: «Затонувший военный эскорт также есть. А так мины ищем ещё. Пытаемся найти, потому что это взрывоопасное всё».

Одна из особенностей этого поискового сезона – отработка взаимодействия с мореведческими организациями, которые захотели принять участие в экспедиции. Например, к работе привлечен новейший безэкипажный гидрографический комплекс «Калан». Он обследует рельеф дна акваторий и ведёт гидрографические съёмки. Аппарат может работать непрерывно 8 часов даже при низких температурах.

Светлана Дунчевская, генеральный директор научно-производственной компании: «У нас в России, которые являлись бы готовыми для отправки к съёмке, ещё нет. Наши первые. При волне 1 метр мы вполне устойчиво работаем. Больше метра, а мы вчера с этим столкнулись, если добавляется сильное течение, то аппарату становится сложно».

Для подводных исследований участники экспедиции активно используют телеуправляемые аппараты «Марлин». Они находят объекты, которые потом обследуют водолазы.

Всего в 2023 году запланировано 12 этапов экспедиции. Они охватят Кольский залив, Баренцево, Белое и Карское моря.

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Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
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А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
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