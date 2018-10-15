Гидрографическое судно «Горизонт» вернулось из экспедиции в Арктику

Гидрографическое судно «Горизонт» вернулось из самой длительной экспедиции в Арктику. 70 дней ученые исследовали побережье, рельеф дна, параметры водной среды и подтвердили существование острова, который был открыт школьниками с помощью космических снимков.

Гидрографическое судно Северного флота «Горизонт» под командованием капитана Виталия Хопрячкова завершило выполнение океанографических исследований и прибыло в постоянный пункт базирования – посёлок Мишуково Мурманской области. Семидесятидневный арктический поход стал самым долгим для флотских гидрографов за последние годы.

Виталий Хопрячков, капитан ГС «Горизонт»: «За это время выполняли работы в море Лаптевых, Восточно-сибирском море, Баренцевом море, в Карском море. В районе архипелага Новая земля был открыт один новый остров, описан, также одна бухта, которые образовались в результате таяния ледников».

В походе ученые изучали побережье, рельеф дна, параметры водной среды. Также были проведены комплексные исследования радионавигационных и спутниковых систем. Выполнены высадки на острова. Все это нужно не только для обновления навигационных морских карт, но и для решения различных задач Северного флота.

Егор Васильев, зам. начальника гидрографической экспедиции: «Высадка производилась на архипелаге Новая земля, архипелаге Северная Земля и на Новосибирских островах. На некоторых островах высадка осуществлялась впервые вообще в истории человечества».

Впервые в столь длительной экспедиции приняли участие курсанты Ростовского института водного транспорта и старшекурсники Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Молодые исследователи смогли не только посмотреть, как работают специалисты, но и самостоятельно провести сбор данных.

Екатерина Лукина, океанолог-стажер: «В этом году мы все-таки ответственность на себе ощущали».

Исследования будут переданы, в том числе в Русское географическое общество и в Военно-морской музей Северного флота.