Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» вернулось в Мурманск после экспедиции Северного флота и РГО «Помни войну» в Арктике

Исследования проводились на акваториях Баренцева и Карского морей, у побережья острова Северный Новой Земли и континентального побережья, где проходили маршруты северных конвоев в годы Великой Отечественной войны.

Исследователями были обнаружены несколько подводных объектов. Большинство из них – корабли и суда, погибшие в начале и середине ХХ века. В дальнейшем все находки будут классифицированы и точно определены.

В ходе съёмки рельефа дна в районе Новой Земли был найден рыболовный траулер «Онега», затонувший в конце 2020 года. Также при проведении плановых океанографических работ гидрографами в районе губы Белушья была обнаружена немецкая донная мина.

В рамках исследований океана экипажем гидрографического судна было проведено более тысячи километров съёмки рельефа дна многолучевым эхолотом. Общий объём поисковых работ превысил 2 тысячи км.