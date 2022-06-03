Гидрографическое судно Северного флота «Горизонт» приступило к проведению плановых океанографических исследований в Баренцевом море

Во время выхода в море гидрографы уделят внимание и поиску подводных объектов – потопленных в годы войн кораблей, судов и самолётов. Эти работы будут проведены в рамках очередного этапа комплексной экспедиции Российского географического общества и Северного флота «Помни войну».

В течение шести недель специалисты будут вести съёмку рельефа дна Баренцева моря, проверят работоспособность радионавигационных систем.

Во время выхода в море гидрографы уделят внимание и поиску подводных объектов – потопленных в годы войн кораблей, судов и самолётов. Эти работы будут проведены в рамках очередного этапа комплексной экспедиции Российского географического общества и Северного флота «Помни войну».

Кроме военных и гражданских служащих на борту «Горизонта» проходят практику будущие офицеры-гидрографы.

Исследователи вышли из основного пункта базирования – посёлка Мишуково.