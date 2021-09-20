Гидрографическое судно Северного флота «Горизонт» вернулось из арктической экспедиции

В течение августа и сентября его экипаж и группа исследователей выполняли задачи по изучению малоисследованных районов Мирового океана у северных островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Специалисты провели съёмку рельефа дна общим объёмом более 11 тысяч километров, взяли пробы воды и грунта на акватории Баренцева и Карского морей.

Погода благоприятствовала исследователям, поэтому им удалось высадиться и на арктических островах с целью уточнения изменений береговой линии.

В ближайшее время гидрографы Северного флота займутся обработкой полученных результатов и внесением соответствующих корректур в морские карты и лоции.

Виталий Хопрячков капитан гидрографического судна Северного флота «Горизонит»: «Проводились промеры глубин, уточнялись координаты критических точек. Это координаты, от которых откладываются границы Российской Федерации. И другие специальные работы».