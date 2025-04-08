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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.04.25 19:30

Гидроудара не было, но в инцидентах на внутридомовых сетях теплоснабжения в Ленинском округе Мурманска будут разбираться

С самого утра соцсети заполнили видео с затопленными квартирами мурманчан. Такая беда коснулась жильцов Ленинского округа. По предварительным подсчётам пострадали 42 дома.

Михаил Иванов, начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Мурманская теплосеть»: «7 апреля в 10.35 на котельной «Северная» было зафиксировано резкое увеличение подпитки тепловой сети. Это сигнализирует, что на системе теплоснабжения образовался порыв. Оперативным персоналом «МЭС» незамедлительно было организовано обследование систем теплоснабжения квартальных и магистральных тепловых систем на наличие порывов. Утечек теплоносителя зафиксировано не было».

Однако, у жителей округа массовые потопы произошли. В одних домах были порывы на стояках, в других лопнули батареи, в-третьих - произошли розливы в подвалах. Одной из тех, кому повезло, если можно так выразиться, стала Екатерина Костерина. Вода в её квартире хлынула в ванной, но серьёзных повреждений не принесла.

Екатерина Костерина, пострадавшая: «Было здесь воды по щиколотку где-то. Повезло, что ванная утоплена немного. Муж начал сразу ведром откачивать воду, чтобы она не пошла дальше в квартиру. Откачивал целый час, пока ехала аварийка».

Гидроудар, о котором писали некоторые паблики в соцсетях, не был зафиксирован, уверяют специалисты АО «МЭС». Сейчас в домах с поврежденными трубами отключено отопление. Люди устраняют последствия потопов и ищут виноватых.

Алла Истомина, заместитель губернатора Мурманской области - министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Данная ситуация находится на контроле правительства Мурманской области. По поручению Министерства энергетики и ЖКХ формируется комиссия, которая отработает следующие задачи. Будут обследованы квартиры в МКД, где произошли инциденты на внутридомовых сетях теплоснабжения. По итогам комиссии должны быть выявлены причины инцидентов на тепловых сетях».

Сейчас специалисты просматривают показания с записывающих устройств на приборах учёта в многоэтажках, на теплоцентрали котельной «Северная» и на центральных тепловых пунктах.

Алла Истомина, заместитель губернатора Мурманской области - министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «По итогам комиссии также будет проведена оценка ущерба МКД собственникам жилых помещений. Собственникам жилых помещений необходимо обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющих организаций для составления акта о залитии».

Кроме того, прокуратура Мурманской области также проведёт проверку и даст оценку деятельности организаций, ответственных за теплоснабжение и содержание общедомового имущества. А жильцы в свою очередь собираются вместе с юристами получить законную помощь в восстановлении поврежденных квартир.

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