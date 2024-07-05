Гиды и инструкторы-проводники Мурманска начали проходить квалификационные экзамены

Напомним, с 2022 года все, кто предоставляет услуги гидов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, должны пройти экзамен, который включает тест и практическую часть. В Мурманской области такую аттестацию получили уже 103 специалиста.

Дмитрий Колотов, заведующий сектором государственного регулирования и развития туристкой деятельности комитета по туризму Мурманской области: «В первую очередь он необходим для того, чтобы мы точно знали, какие люди, с какими навыками и умениями оказывают экскурсионные услуги на территории нашего региона и всей страны в целом. Второе – это, скажем так, попытка отсечь от оказания услуг тех людей, которые не являются гражданами РФ. Это достаточно большая проблема, когда под видом туристов или ещё кого-то к нам приезжают люди, которые начинают здесь оказывать услуги».

Важность такого экзамена заключается ещё и в имидже региона в целом. Туристический поток на Кольский полуостров увеличивается, а значит, качество услуг должно быть на высоте.

Иван Бродекс, гид по Кольскому полуострову: «Прежде всего, этот экзамен важен для Кольского полуострова, для людей, которые здесь живут. Потому что мы - гиды, да, в поле – простые гиды, мы то лицо города, которое люди видят, приезжая в наш регион. Всё остальное уже потом, уже потом они видят благоустройство, какие-то парки, Териберку, северное сияние. Первое, что они видят – это гида и те слова, которые он говорит. И лицо города должно, конечно, быть образованным, подготовленным, иметь какие-то определенные навыки, необходимые для этого».

Занимается аттестацией комитет по туризму уже второй год. Комиссия состоит из экспертов, обладающих широким спектром компетенций в сфере туризма и всего, что с ним связано. Экзамен платный. Экскурсоводы и гиды платят пошлину в размере 1300 рублей. А вот для инструктора-проводника аттестация обойдётся дороже. В среднем от 50 до 100 тысяч. Это связано с более сложным проведением и организацией практической части экзамена

Светлана стала одной из 10 первых в стране инструкторов-проводников, сдавших такой экзамен, который проходил в альплагере «Безенги» на Кавказе.

Светлана Макарова, инструктор-проводник: «Несмотря на кучу бюрократических моментов, которые возникают в нашей работе, я считаю, что такая аттестация нужна. Потому что зачастую на маршруты выходят люди неподготовленные и ведут людей на очень опасные маршруты без должной разработки самого маршрута, без собственной подготовки, даже, порой, без аптечки. Все эти требования, которые сейчас выработаны к инструктору-проводнику, должны будут выполнять. Поэтому это в какой-то стройный ряд введёт всех и позволит сделать прохождение туристических маршрутов, в том числе и в Мурманской области, безопасным».

Сертифицированных гидов и проводников можно будет узнать по бейджу, на котором будут указаны данные проводника и индивидуальный номер.

Конечно, такая аттестация нужна не всем. Например, без экзамена могут продолжать свою деятельность экскурсоводы, которые работают на объектах туристического показа: в музеях, театрах и промышленных компаниях.