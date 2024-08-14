Гиды Мурманской области бьют тревогу: за вольными туристами приходится тушить костры, чтобы они не перешли в пожар

Вместо некоторых живописных мест региона уже осталось пепелище, а где-то всё ещё бушует огонь.

Артур Шинкарук, президент Ассоциации гидов Мурманской области: «Вместе с засухой в наш регион пришли и пожары. Сейчас несколько очагов возгорания на полуострове Рыбачий, несколько очагов возгорания в районе Териберки, в районе Ура-Губы был достаточно большой пожар. Выгорает колоссальное количество тундры. Пожалуйста, не разводите костры в тундре».

Туристические гиды Мурманской области призывают жителей и гостей региона не разводить костры, ведь природа Кольского Заполярья очень хрупкая и после пожаров будет восстанавливаться несколько десятилетий.

Максим Малютин, руководитель турфирмы «Арктический перевал»: «У нас установилось довольно-таки сухое лето, нет дождей, тундра высохла. И малейшего огня или даже попадание углей на торфяную поверхность ведёт к возгоранию и всё вокруг в тундре выгорает».

Максим Малютин нередко заставал оставленные посетителями тундры костры и тушил их своими силами. При всём при этом он убеждён, что при обнаружении очага возгорания важно сообщать о ЧП сотрудникам МЧС.

Максим уверен, что такие пожары – исключительно человеческий фактор. Разведение костров в тундре всегда чревато последствиями, есть вероятность, что под землей уже горит торф.

Максим Малютин, руководитель турфирмы «Арктический перевал»: «Берегите природу, не разжигайте костры, наслаждайтесь прекрасной природой Мурманской области. Это всё великолепно, пока это не сгорело».