Гиды объединяются

В Мурманской области появилась ещё одна общественная организация. На этот раз союз организовали туристические гиды.

Спрос - двигатель прогресса. В наше время это правило особенно применимо для рынка товаров и услуг, в том числе и сферы туризма. Порой гости региона хотят отправиться в самые отдалённые и труднодоступные точки нашего региона, и не только в погоне за северным сиянием, но и ради покорения вершин. В Мурманской области достаточно фирм, которые предоставляют гидов, готовых пешком или на транспорте доставить отдыхающего в любую точку полуострова. Вот только проблем в этой сфере тоже хватает.

- Слишком быстро развивалась отрасль, поэтому не всегда инфраструктура успевала за этим, не всегда люди успевали, не всегда компании туристические успевали реагировать на вызов со стороны туризма, - даёт оценку ситуации Владимир Онацкий, президент Ассоциации гидов Мурманской области. - Мы решили с несколькими туристическими компаниями создать такую организацию, где мы вместе будем работать над совершенствованием нашей туристической отрасти: искать проблемные места и совместно решать эти проблемы.

Одной из основных проблем опытные экскурсоводы считают непрофессионалов, особенно из других стран. За рубежом несложно найти объявления об экскурсиях по крупным городам и достопримечательностям, теперь и Мурманск попал в список их туров. Вот только такой гид вряд ли может быть компетентным, к тому же никто из псевдоспециалистов не платит налоги за свою деятельность.

Каждый гид и каждая компания, предоставляющая услуги, должны соответствовать строгим требованиям. Но пока в Ассоциацию не вошла ни одна организация.

С появлением Ассоциации туристический бизнес в Мурманске выйдет на новый уровень, а как следствие, будет привлекать больше гостей в регион. А пока компании решают между собой, как будут оценивать профессионализм и готовность стать частью союза гидов, специалисты рекомендуют бронировать экскурсии и путешествия только в проверенных местных турагенствах.