Гиды получают удостоверения матроса-спасателя

Экстрим, положительные эмоции и надолго остающиеся в памяти воспоминания. Но превыше всего безопасность. Для гидов и предпринимателей, работающих с туристами, начали проводить профессиональные курсы безопасности на воде.

Основные практические навыки, которые в процессе занятия отработали представители туристического сообщества, были посвящены спасению утопающего и оказанию ему первой медицинской помощи.

Андрей Удовик, начальник отдела регулирования туристской деятельности и контроля Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области: «Что необходимо сделать в случае, если человек оказывается в воде и не может себе помочь? Для спасения используют в том числе страховочные канаты, спасательные средства».

Для того чтобы обучиться основам спасения на воде достаточно обладать базовыми навыками плавания. Немаловажно быть стрессоустойчивым и иметь самообладание.

Ильдар Саволайнен, спасатель первого класса Санкт-Петербургской поисково-спасательной службы: «Есть такой принцип, если вы считаете, что для вас ситуация нормальная, комфортно себя чувствуете в воде, то вода вам помогает. Если вы говорите, что у вас проблемы, то вода вас убьёт».

Кроме участия в организованных тренировках гиды повышают уровень осведомленности и самостоятельно, в том числе через теорию.

Александр Городинский, гид: «Я и сам читаю, и стараюсь лекции посещать. В течение года у меня плотный рабочий график, который не всегда позволяет это сделать. На курсы ради интереса я не хожу, делаю это выборочно и по существу».

Курсы, которые стартовали по поручению губернатора Андрея Чибиса, организованы региональными Министерством туризма и предпринимательства, а также Центром кластерного развития.

По итогам все участники, завершившие обучение, получат удостоверение матроса-спасателя.

