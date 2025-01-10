Гильдия Дедов Морозов за работой, или Стартовал VIII сказочный фестиваль

Какие правила у Дедов Морозов, состоящих в гильдии? Чей волшебный посох приносит на Кольское Заполярье полярную ночь? Ответы на эти вопросы нашли журналисты из ЗАТО Александровск.

В столице русской Лапландии живёт особенный волшебник - Лесной Дух. Резиденция Мунь Каллса сейчас находится в Национальном культурном центре в Ловозере — в здании, по форме напоминающем саамскую куваксу. Впрочем, это не единственный зимний волшебник Кольского Заполярья. Брат Деда Мороза, рожденный режиссёром и сценаристом Александром Роу, прочно обосновался в Оленегорске после выхода известного всем фильма-сказки. Морозко, в отличие от Деда Мороза, не даритель, то есть подарков от него дети не получают, задачи у хозяина тундры куда сложнее.

Морозко, г. Оленегорск: «Когда ночь полярная приходит, начинает он своё сказочное путешествие с самого севера Кольского края к самому югу. Идёт, где посохом своим линию прочертит, там полярная ночь остановится. Идёт дальше – линию прочертит, туда полярная ночь следует. А с наступлением весны начинает обратную дорогу – и потихоньку на Кольский полуостров приходит полярный день».

Восьмой сказочный фестиваль стартовал в Оленегорске: по традиции за посох Морозко сразятся творческие коллективы нашего региона. А почётным гостем праздника станет Осман - дагестанский Зимний Волшебник.

Впрочем, посчастливиться познакомиться с участниками события и юным мурманчанам: в это воскресенье, 12 января, с 12 до 16 часов на ледоколе «Ленин» волшебники будут общаться с жителями и гостями города-героя.

Морозко, г. Оленегорск: «Главный и основной принцип дружбы Дедов Морозов – это дружба. Второе – это вера в волшебство. Нам не обязательно собираться друг с другом вместе, творить добро мы можем и на расстоянии – мы очень хорошо друг друга чувствуем».

С 2021 года в регионе действует гильдия арктических Морозов – соглашение было подписано 15 волшебниками нашей области и Карелии на берегу реки Умба.

Дед Мороз, член гильдии арктических Морозов, г. Гаджиево: «Дед Мороз, состоящий в гильдии, обязательно должен любить детей. Он должен быть весёлым и юморным, наизусть знать все правила нашей гильдии. Дедушки все разные: со своими характерами, со своим опытом. И если мы будем обмениваться знаниями, то это только на пользу пойдёт для детского веселья. Это всегда положительный опыт».

Впрочем, стать волшебником может каждый: множество традиций в канун Нового года есть и у предприятий ЗАТО Александровск. Так, аналогом Всероссийской акции «Ёлка желаний» остаётся ежегодная «Корабельная», которая проводится для детей сотрудников объединенной судостроительной корпорации, в которую входит и «Десятка» - завод города Полярного.

Александр Харченко, глава многодетной семьи, г. Полярный: «Это сплочение коллектива, приятно для родителей-сотрудников. Надо проводить такие мероприятия почаще».

Малышу семьи Харченко достался в подарок игрушечный грузовой автомобиль. Также от заводских Деда Мороза и Снегурочки подарки к Новому году получили ребята из Центра социального обслуживания – это дети, находящие в трудной жизненной ситуации.