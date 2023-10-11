Гимназисты из Полярного вернулись из Чечни, где принимали участие в игре «В единстве наша сила»

Союз городов воинской славы образован в 2013 году, в его состав входят больше 40 муниципальных образований, в числе которых и Полярный.

Уже несколько лет в рамках исторической и патриотической работы союза в Чечне организуют игру для старшеклассников «В единстве наша сила», на которой представляли заполярный город учащиеся гимназии Полярного.

Иван Выговский, командир команды города воинской славы Полярного: «Нас готовили к этому, например, к полосе препятствий… В Чечне она просто была другой, но мы пытались с ней справиться».

Несмотря на то, что для команды Полярного эта поездка не первая, подготовится, признаются ребята, к ней невероятно сложно: начали парни тренировки ещё весной этого года. Сейчас же на базе Российского университета спецназа встретились17 команд со всей страны для состязаний в 15 различных номинациях.

Артём Прокопенко, участник военно-патриотической игры «В единстве наша сила», г. Полярный: «Наиболее сложным этапом показался бег по пересечённой местности с огневыми рубежами. Где-то нам не хватило скорости, где-то дымовые шашки сыграли не в нашу пользу, затуманив видимость больше, чем остальным».

Помимо основных спортивных этапов, делегации из городов воинской славы приглашали на экскурсионные прогулки по Грозному, предлагая проникнуться духом Чечни и посетить знаковые для горожан места.