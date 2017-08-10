Гимназия № 1 встретит учащихся новыми окнами, отремонтированными спортзалом и столовой

Подготовка мурманских школ к новому учебному году продолжается. Не исключением стала и гимназия № 1. Здесь ко Дню знаний решили обновить спортзал и столовую: сделали косметический ремонт и поменяли окна.

В пищеблоке гимназии № 1, которая находится по адресу: проезд Связи, пока пыльно. Пол в побелке, рабочие готовят к покраске потолок и стены помещений.

Первые школьные обеды у детей должны пройти в светлой и уютной столовой. Помимо прочего, в учебном заведении уже заменили окна в пищеблоке. Старые рамы выбросили, а на смену им пришли современные теплосберегающие стеклопакеты. Теперь о привычной в преддверии зимы работе по утеплению окон можно забыть.

- Проект «Тёплое окно» - это комплексная городская программа, которая затрагивает, в первую очередь, дошкольные образовательные учреждения, - напомнил Василий Андрианов, председатель комитета по образованию администрации города Мурманска. - Замена оконных блоков у нас не попадает в проект «Тёплое окно». Эти работы мы провели в соответствии с требованиями акта обследования зданий и помещений. Но мы надеемся, что как только мы завершим работы по проекту «Тёплое окно» в дошкольных образовательных учреждениях, потому что в этом году практически 30% зданий дошкольных образовательных учреждений у нас будут с новыми окнами, то мы перейдём к этим работам уже в общеобразовательных учреждениях.

Поменяли окна и в спортзале гимназии. Работа оказалась трудоёмкой. Из-за высоких потолков занимались ей рабочие со специальным допуском. Зато теперь в большом помещении круглый год будет поддерживаться комфортный температурный режим. Чтобы посмотреть, как с такой задачей справились коллеги, в гимназию № 1 приехала директор мурманской школы № 5 Ирина Ускова.

- Больше всего меня сейчас волнует столовая и спортивный зал. Эти объекты большие, через эти помещения проходят абсолютно все дети, - отметила Ирина Ускова, директор школы № 5. - В гимназии я увидела замечательные окна. Они не очень большой квадратуры, это удобно. Удобно открывать их, удобно, если потребуется, заменить.

Подготовка гимназии № 1 к первому сентября близится к завершению. Естественно, что за одно лето полностью обновить образовательное учреждение не получится. Поэтому часть работ будут проводить уже в следующие годы. Например, в планах учебного заведения замена санузлов и частичный ремонт инженерных систем в ряде кабинетов.