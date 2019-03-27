Гимназия № 9 отметила свой 30-летний юбилей

В честь торжественного события руководство учебного заведения и депутаты городского Совета преподнесли ученикам подарок - новый школьный музей, повествующий об истории языковой гимназии.

Гимназия № 9 была создана на базе 51-й школы в 1988 году. В то время методики этого учебного заведения были инновационными: воспитанники учили несколько иностранных языков и свободно говорили на английском. Гимназия стремительно развивалась, даже начала сотрудничать со школами Великобритании, Финляндии и Норвегии.

Музей, который сегодня торжественно открыли в стенах учреждения, посвящён его истории, успехам и достижениям.

«Когда погружаешься в эту атмосферу, то понимаешь, каким трудом это всё создавалось. Это же не просто камни, стены и побелка. Нет. Это действительно страстное желание, чтобы было по-другому, чтобы было что-то новое. Вот одна ученица сказала, а я соглашусь с ней: - «Когда я пришла в эту школу, я увидела другие горизонты, для меня отрылась новая жизнь», - говорит Анастасия Харитонова, учитель иностранного языка гимназии № 9.

Выпускница гимназии, а теперь учитель иностранного языка Анастасия Харитонова провела первую экскурсию по музею школы для депутатов городского Совета и друзей учреждения.

Сейчас в гимназии обучаются 745 человек. За их успеваемостью, творческими и спортивными успехами неустанно следят 54 педагога, большая часть из которых имеют высшую и первую квалификационную категорию.

Учителей с юбилеем школы поздравил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. Он вручил педагогическому коллективу благодарности за добросовестную работу и верность своей профессии.