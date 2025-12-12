Мурманчан приглашают подарить детям счастьеОсобо важных специалистов в Мурманскую область будут привлекать стандартным жильём по доступной цене
Гимназия №2 города Мурманска отметила 90-летний юбилей

Праздничный концерт собрал вместе несколько поколений - тех, кто создавал историю учебного учреждения, и тех, кто эту историю продолжает.

Девяносто лет назад, в 1935 году, в Мурманске основали школу, которой суждено было пройти путь от госпиталя в военные годы до одного из флагманов образования региона. Сегодня гимназия №2 - одно из старейших учебных заведений Заполярья. И она отмечает 90-летний юбилей большим праздничным концертом.

Елена Меркушова, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Это одно из самых лучших образовательных учреждений на Кольском полуострове. Это учреждение с красивым классическим российским образованием. За многие годы выпускники школы и их дети - не в одном поколении - с удовольствием посещают и получают здесь знания».

Образовательное учреждение за время работы не раз меняло свой статус. В 1995 году - тогда ещё школа №2 - стала гимназией, чьи достижения теперь вписаны в историю Мурманской области: победы в нацпроектах, статус лаборатории инноваций, лидерство на олимпиадах. И сейчас это место остаётся центром притяжения для талантливых педагогов и учеников.

Никита Кокоянин, директор гимназии №2 г. Мурманска: «90 лет - это не итог, а новая высота. Мы с честью храним прошлое и с большой надеждой смотрим в будущее».

Лариса Путистина более 50-ти лет обучает ребят иностранному языку. Преподавание стало делом её жизни. Секрет вдохновения Ларисы Михайловны прост – искренне любить то, что ты делаешь.

Лариса Путистина, учитель иностранного языка гимназии №2 г. Мурманска: «Когда я была в начальной школе, то мне всегда хотелось выполнять роль учителя. На протяжении всех лет я с удовольствием иду в школу и с удовольствием иду домой. Хочется пожелать учителю быть здоровым, творчески заряженным и добиваться успехов, каких только возможно».

Желание делиться знаниями с юными северянами подхватывает и новое поколение педагогов. Ещё недавно Анна Лаврущик была выпускницей второй гимназии, а теперь в родных стенах обучает новые поколения русскому языку и литературе.

Анна Лаврущик, учитель русского языка и литературы гимназии №2 г. Мурманска: «Я истинно верю, что наша гимназия отличается своей атмосферой, традиции, которые мы передаём ученикам. А это непросто. Школа закладывает в детей качества настоящих людей и эти качества мы стараемся пронести через всю свою жизнь».

Сами гимназисты также отмечают особенную атмосферу, которая царит в классах и трепетное отношение педагогов. А любимой гимназии желают только успехов и процветания.

Эльвира Бабаева, ученица гимназии №2: «Учителя в нашей гимназии стараются, чтобы ученики росли искренними, настоящими, добрыми и отзывчивыми».

Михаил Морозов, ученик гимназии №2: «Я учусь в десятом классе, я сюда пришёл, и гимназия стала для меня вторым домом».

Наталья Карандашева, ученица гимназии №2: «Успехов, успехов и ещё раз успехов!».

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
