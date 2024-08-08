Гимназия №5 Мурманска обновляется: отремонтировали кабинет информатики и придомовую территорию

Современное оборудование, лаконичный дизайн. В обновленном классе информатики Гимназии №5 Мурманска созданы все условия для организации эффективного и комфортного учебного процесса. Здесь есть даже 3Д принтер, на котором дети будут учиться печатать объёмные фигуры.

Сергей Соколов, заместитель директора по административно-хозяйственной работе Гимназии №5 г. Мурманска: «Дизайн придумывали дети. Мы с директором его непосредственно дорабатывали до сверх технологий, которые нам хотелось бы видеть, чтобы детям дать. Мы применили самые последние технологии, мы им поставили самые лучшие моноблоки на процессе Intel Core i7, с хорошей памятью, с оперативной памятью. Мы постарались применить самые последние стройматериалы».

Сделать ремонт и закупить такое оборудование удалось благодаря участию учебного заведения в региональной программе.

Глава администрации, который посетил учреждение, чтобы посмотреть обновлённое пространство и встретиться с ребятами, получающими в гимназии свой первый трудовой опыт, отметил, что в новом учебном году рассчитывает, что воспитанники учреждения существенно улучшат свои знания и результаты по информатике.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Один из многих наших объектов в этом году в рамках плана «На Севере – Жить!» проект «Арктическая школа». У нас 26 образовательных учреждений получат новые образовательные пространства и в гимназия №5, которую мы сегодня посетили, нам удалось реализовать несколько проектов. Первый – это, собственно, класс информатики. Некоторые вопросы качества обучения мы с ребятами посидели и обсудили, решили, что ещё нужно добавить и дополнительно улучшить».

Также при областной поддержке преобразилась территория гимназии №5. Рядом со зданием образовательного учреждения заменили асфальтобетонное покрытие.

Всего в этом году в рамках проекта «Арктическая школа» в Мурманске будут обновлены пространства 25 школ и одного детского сада.