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ГК «Севжилсервис» проводит ремонт контейнерных площадок

Лето - период ремонтных работ не только на дорогах областного центра, но и во дворах. Используя комфортное время для работ, управляющие организации приводят в порядок контейнерные площадки. Например, специалисты группы компаний «Севжилсервис» ремонтируют контейнерные площадки, устанавливают ограждения из профнастила. За прошедшие два месяца были восстановлены  30 таких объектов, на очереди ещё 22, один из них у дома 32/3 по улице Чумбарова-Лучинского.

«Напомню, с 1 января 2019 года вывоз мусора с контейнерных площадок осуществляет региональный оператор, - говорит Семён Ситник, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис». - Частой причиной поломки ограждений контейнерных площадок является их переполнение мусором, поэтому необходимо в таких случаях увеличивать количество рейсов по вывозу крупногабаритных отходов».

Семён Ситник отмечает, что сами контейнеры не относятся к зоне ответственности управляющей организации, поэтому, зачастую, их вид не очень презентабельный. «Севжилсервис» нашёл решение проблемы – внедрение углубленных контейнеров. Однако эксплуатацию их везде наладить не удаётся.

«К сожалению, из-за проблем подрядчика регионального оператора данные контейнерные площадки в полном объёме не используются. Региональный оператор ставит обычные контейнеры, что не нравится жителям, потому что из данных контейнеров мусор ветром разносит по двору,  растаскивают полиэтиленовые пакеты птицы», - рассказал Семён Ситник, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис».

Представители управляющей компании призывают собственников жилья не оставаться в стороне и документально фиксировать нарушения, которые допускает  подрядная организация. Фотографии можно отослать региональному оператору, который и должен принять меры.

Только совместными усилиями можно сделать родной двор чище и красивее.

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