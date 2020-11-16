Глава администрации Евгений Никора ответил на вопросы жителей Первомайского округа и района Абрам-Мыс

Встреча состоялась в онлайн-формате.

Ещё до начала трансляции жители районов задали интересующие их вопросы в комментариях под анонсами встречи в социальных сетях. В центре внимания оказались темы, касающиеся городской среды. Людей волнуют работа управляющих компаний, благоустройство придомовых территорий, также уличное освещение.

Евгений Никора отметил, что жители выражают благодарность за уже отремонтированные дворы, а некоторые выказывают недовольство, ведь не все успели стать участниками программы.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «На сегодняшнем приёме я вижу в основном, что вынесены вопросы, связанные с комфортностью проживания. Это меня ни сколько не удивляет, это, действительно, один из самых больших приоритетов работы городской администрации и меня лично».