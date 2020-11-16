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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.11.20 19:30

Глава администрации Евгений Никора ответил на вопросы жителей Первомайского округа и района Абрам-Мыс

Встреча состоялась в онлайн-формате.

Ещё до начала трансляции жители районов задали интересующие их вопросы в комментариях под анонсами встречи в социальных сетях. В центре внимания оказались темы, касающиеся городской среды. Людей волнуют работа управляющих компаний, благоустройство придомовых территорий, также уличное освещение.

Евгений Никора отметил, что жители выражают благодарность за уже отремонтированные дворы, а некоторые выказывают недовольство, ведь не все успели стать участниками программы.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «На сегодняшнем приёме я вижу в основном, что  вынесены вопросы, связанные с комфортностью проживания. Это меня ни сколько не удивляет, это, действительно, один из самых больших приоритетов работы городской администрации и меня лично».

 

Комментарии

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