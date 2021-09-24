Глава администрации Евгений Никора провёл онлайн-встречу с горожанами и узнал, какие вопросы и проблемы волнуют мурманчан больше всего

Ещё до начала трансляции северяне подготовили и отправили интересующие их вопросы, остальные задавали их в режиме реального времени.

В центре внимания оказались темы, касающиеся городской среды. Людей волнуют работа управляющих компаний, благоустройство придомовых и общественных территорий, ремонт дорог и обустройство тротуаров. Всего было задано порядка 70 вопросов.

Глава администрации поблагодарил мурманчан за активную гражданскую позицию и неравнодушие к жизни столицы Заполярья.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Очень важно, что люди отреагировали на стратегию «На Севере жить». Вы помните, что мы её летом актуализировали и обсуждали с мурманчанами. Я явно вижу, что люди хотят продолжить это обсуждение, не так много сейчас претензий, не все вопросы являются вопросами – очень много предложений. В вопросах я вижу много предложений для нашей будущей работы на следующий год и на ближайшую пятилетку».