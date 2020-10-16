Глава администрации города Евгений Никора пообщался с жителями Ленинского округа и Росляково

Встреча прошла в онлайн-режиме.

Ещё до начала трансляции мурманчане подготовили и отправили интересующие их вопросы, остальные задавались в режиме реального времени. Традиционно жителей волновали темы, касающиеся работы управляющих компаний и благоустройства придомовых территорий, а также уличного освещения на отремонтированных дорогах и во дворах.

Глава администрации отметил, что установленные лампы и фонари должны заработать в конце текущего месяца.

Ещё одной насущной проблемой для жителей Ленинского округа и района Росляково стал шум по ночам. Его причина – строящийся сухой док на судоремонтном заводе № 35. Евгений Никора пообещал разобраться с этой проблемой.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Учитывая реальное напряжение у жителей Росты, в целом Ленинского округа, учитывая, что людям не дают спать, детям не дают спать, я потребую официально прекратить все работы в ночное время».