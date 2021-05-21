Глава администрации города Евгений Никора в онлайн-режиме разбирался с жалобами и предложениями мурманчан

Ещё до начала трансляции жители Мурманска задали интересующие вопросы в комментариях под анонсами встречи в социальных сетях. В центре внимания оказались темы, касающиеся городской среды, жилищно-коммунального хозяйства, а также безнадзорных животных.

По словам главы администрации города, необходимо обезопасить жителей, при этом, не причинив вреда животным. Для этого, возможно, придётся вносить изменения в федеральное законодательство.

Не менее часто звучали вопросы о качестве дорожного полотна на улицах.

За полтора часа эфира северяне задали более 50 вопросов. Евгений Никора поблагодарил мурманчан за активную гражданскую позицию и неравнодушие к существующим проблемам города.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Спасибо большое губернатору региона Андрею Владимировичу Чибису, что он услышал чаяние жителей всех городов Мурманской области, что они хотят больше объектов благоустройства, больше, чем это предусмотрено в программе формирования комфортной городской среды, больше, чем могут самостоятельно сделать управляющие компании, поэтому мы на вопросы, связанные с обустройством дворов, иногда вынуждены говорить «нет», пока не получается, зато, отвечаем, я сегодня тоже буду отвечать, что зато рядом у вас скоро появится детская спортивная площадка».