Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев встретился с представителями активной молодёжи

Самые умные, самые смешные, а так же самые меткие и морозоустойчивые рассказали главе администрации о своих достижениях и планах на будущее. Обсудили и приоритетный партийный проект «Комфортная городская среда».

За круглым столом собрались самые яркие и активные представители молодёжи: юмористы из сборных КВН, умники из клубов «Что? Где? Когда?» и морозоустойчивые любители игр в снежки. Многие из гостей ещё студенты, но есть и уже работающие горожане. Тем не менее, в своём хобби они лучшие и не первый год успешно представляют Мурманск на всероссийском и даже международном уровне.

- Когда люди проявляют себя в творчестве, различных его аспектах, когда они выходят на самые высокие уровни в нашей стране, то это стоит и отметить, и внимательней присмотреться к этой замечательной молодёжи, - сказал Алексей Веллер, депутат Государственной Думы.

Глава администрации города уверен, что нестандартное мышление и свежий взгляд участников встречи позволит сделать наш город действительно комфортным и красивым. К тому же не все горожане в деталях подошли к изучению такого важного вопроса, как формирование комфортной городской среды.

- У молодёжи по этому поводу очень много, но они у нас в принципе люди очень активные, с активной жизненной позицией, - замечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

18 марта параллельно с выборами Президента страны пройдёт ещё одно голосование - за приоритетный объект проекта «Комфортная городская среда». Мурманчанам представят 19 дизайн-проектов, из которых можно будет выбрать несколько. Лидеры этой рейтинговой гонки будут воплощены в жизнь первыми.