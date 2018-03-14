ЗНАКИ: Небесные часы показывают нам расписание событийВесна идёт - вводится временное ограничение по весу для автотранспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»14.03.18 19:30

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев встретился с представителями активной молодёжи

Самые умные, самые смешные, а так же самые меткие и морозоустойчивые рассказали главе администрации о своих достижениях и планах на будущее. Обсудили и приоритетный партийный проект «Комфортная городская среда».

За круглым столом собрались самые яркие и активные представители молодёжи: юмористы из сборных КВН, умники из клубов «Что? Где? Когда?» и морозоустойчивые любители игр в снежки. Многие из гостей ещё студенты, но есть и уже работающие горожане. Тем не менее, в своём хобби они лучшие и не первый год успешно представляют Мурманск на всероссийском и даже международном уровне.

- Когда люди проявляют себя в творчестве, различных его аспектах, когда они выходят на самые высокие уровни в нашей стране, то  это стоит и отметить, и внимательней присмотреться к этой замечательной молодёжи, - сказал Алексей Веллер,  депутат Государственной Думы.

Глава администрации города уверен, что нестандартное мышление и свежий взгляд участников встречи позволит сделать наш город действительно комфортным и красивым. К тому же не все горожане в деталях подошли к изучению такого важного вопроса, как формирование комфортной городской среды.

- У молодёжи по этому поводу очень много, но они у нас в принципе люди очень активные, с активной жизненной позицией, - замечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

18 марта параллельно с выборами Президента страны  пройдёт ещё одно голосование - за приоритетный объект проекта  «Комфортная городская среда». Мурманчанам представят 19 дизайн-проектов, из которых можно будет выбрать несколько. Лидеры этой рейтинговой гонки будут воплощены в жизнь первыми.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТренд негативного отношения к медикам нужно менять
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 547 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
Volk
13.03.18 07:07
Какого же чуда ждут эти "святоши" от власти? Видно плохи дела у чиновников, коли стали по всей стране Николая-чудотворца ставить, на себя надежды уже нет.
Комментарий к новости:В Мурманске на улице революционера этим летом установят памятник Николаю Чудотворцу
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире01:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа.04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС упорно их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 38 копеек-PRO ЭнергетикуБывшему директору ОАО «Колэнергосбыт» Геннадию Шубину могут добавить ещё три года заключения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПолномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика