Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев встретился с жильцами, пострадавших от взрыв бытового газа

В подъезде, в котором произошёл взрыв, прописаны 33 человека. Сейчас многие из них проживают у родственников, а остальные размещены в пункте временного размещения, который после ремонта оснащён всем самым необходимым.

В некоторых сообщениях Всемирной паутины прошла информация, что в этом помещении не соблюдается температурный режим и людям приходиться спать в куртках. Но как заверили представители власти города, это необоснованное заявление, сегодня был составлен акт, который указывает на соответствие температуры установленным нормам.

Андрей Сысоев пообещал поддерживать пострадавших, им предоставят выплату на непредвиденные расходы.

Жильцы дома пребывают в шоке от случившегося.