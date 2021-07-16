Глава администрации города Мурманска Евгений Никора пришёл в гости к юным северянам в детский сад №125

Детский сад №125 начал свою историю в далеком 1981 году. За 40 лет его выпускниками стало не одно поколение юных мурманчан.

Для удобства и комфорта детей здание неоднократно ремонтировали, например, в предыдущие годы в рамках программы «Тёплое окно» были заменены оконные блоки, также реставрировали крыльцо, меняли светильники и чинили кровлю. Евгений Никора уверен, что совершенству нет предела, именно поэтому работы необходимо продолжать.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «На сегодняшний день есть единственная серьёзная задача – это замена ограждений, частичная замена, где-то они в приемлемом состоянии, где-то нет, их надо менять. Посмотрим, что можно сделать в ближайшие годы по организации замены ограждений».

Детский сад №125 радует детей и родителей не только приятной обстановкой, но и весёлыми праздниками. Даже летом здесь не смолкает звонкий смех. Сотрудники учреждения стараются регулярно устраивать для юных мурманчан конкурсы и викторины на свежем воздухе.

Елена Иванова, заведующая детским садом №125 г. Мурманск: «В летний период в этом году погода радует, тут душа просится как-то развлечь детей, дать им возможность порадоваться ещё больше».

В настоящее время в детском саду насчитывается 13 групп для 340 воспитанников, в том числе 2 группы для детей с нарушением речи. Учреждение не один раз становилось победителем во Всероссийских конкурсах и олимпиадах, по мнению сотрудников, это только начало.