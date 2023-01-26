Глава администрации города Мурманска готовится к летним работам по реализации программы «ФКГС»

В рамках реализации программы города Мурманска «Формирование комфортной городской среды» в этом году реконструкция затронет дворовые территории у 28-ми многоквартирных домов, среди них проезд Связи.

Лидия Капустина, местная жительница: «Лавочек мало для старых, для пожилых людей. Можно было бы побольше наставить».

По словам представителей городской власти, на реконструкцию этой дворовой территории на проезде Связи выделено более 70 млн рублей. Проект масштабный, глобального обновления здесь не было с момента постройки площадки в 1978 году.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Подрядчик, который здесь будет работать, нам пока неизвестен. Пока мы готовимся к сезону, наш строительный сезон очень короткий, поэтому начали в этом году чуть пораньше, чем обычно. А дворы - это наша традиционная проблема, потому что подрядчики не охотно идут на этот вид работы, так как работа очень сложная в рамках программ «ФКГС». Этот двор один из самых больших в этом году, здесь тринадцать домов, огромная скоба проезда Связи - от четвёртого до двадцать восьмого дома. Подрядчику предстоит здесь переделать практически всё».

Проектом предусмотрено: установка бортового камня, металлических газонных ограждений, устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части, пешеходных тропинок, ремонт контейнерных площадок, лестницы в арке, реконструкция и установка спортивной и детской площадок.

Роман Пономарёв, депутат Мурманской областной Думы: «Здесь жильцы давно обращали внимание на отсутствие и детской, и спортивной площадок, поэтому будем надеяться, что к осени мы увидим всё здесь. Жители довольны проектом, мы со своей стороны постараемся проконтролировать всё».

Почти восемь тысяч квадратных метров асфальтового покрытия подлежит реконструкции. И это ещё не всё. Проектом предусмотрен ремонт дождевой канализации, колодцев, установка опор наружного освещения, подвеска самонесущих изолированных проводов, устройство газонов.

Местные жители и руководитель ТСЖ «СВЯЗИ 16», с нетерпением ожидают преображения дворовой территории.

Владимир Фондиков, председатель ТСЖ «СВЯЗИ 16»: «Конечно хотелось бы, чтобы площадка была современной, чтобы она просто хотя бы была. Есть, правда, вопросы и по содержанию: кто будет содержать, кто будет отвечать, кто строить будет? Но я думаю, что решим эти вопросы».

В скором времени дворовые территории от 4 до 28 домов по проезду Связи преобразятся.