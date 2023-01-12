Глава администрации города Мурманска нагрянул с проверкой в первую школу на улице Буркова, 31

Как было отмечено во время визита, по состоянию на 9 января объём выполненных ремонтных работ составляет 55%.

Здание первой мурманской школы построили ещё в 1935 году, поэтому под реконструкцию попало абсолютно всё – от крыльца до систем противопожарной безопасности.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «По состоянию на конец декабря мы завершили весь объём важных для нас работ, связанных с капитальным ремонтом фасада, кровли, ливневой канализации на улице, освещения. Сейчас ведутся работы внутри. Мы выходим на отделку».

В настоящее время ведутся подготовительные работы отделки полов, стен, потолков. Продолжается устройство инженерных систем электроснабжения, отопления и вентиляции с последующей установкой сантехнического оборудования.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Сейчас закончатся строительно-монтажные работы, потом мы перейдём к наполнению помещений уже непосредственно тем, что нужно для образовательного процесса. Это будет мультимедийное оборудование, будут айти-панели. Это будет одна из самых современных школ города».

На время реконструкции первой школы на Буркова, 31 ученики и педагоги переведены в близлежащие образовательные учреждения. Стоит отметить, что нагрузка в школах Октябрьского округа Мурманска высокая.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Произойдёт разгрузка наших образовательных учреждений, особенно в центре города. А это очень важно».

По состоянию на 9 января объём выполненных работ составляет 55%. По завершению текущего ремонта помещений будут установлены системы противопожарной защиты, охранно-тревожной сигнализации.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Все работы выполняются в срок, поэтому, даже если и возникают какие-то шероховатости в наших отношениях с подрядчиками, мы их устраняем».

С учётом необходимых процедур по оформлению санитарно-гигиенического заключения более 450 учеников сядут за парты в обновленной школе уже поле летних каникул – в предстоящий День знаний.