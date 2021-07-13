Глава администрации города Мурманска посетил детский сад №83

По словам главы администрации, детский садик №83 Мурманска находится в неплохом состоянии, единственное, что бросается в глаза – это фасад. Но его ремонт уже запланирован.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска «У нас в планах есть ремонт фасада. Я сейчас поручил подготовить сметы, актуализировать цифры по стоимости ремонта фасада, чтобы включить его в бюджет 2022 года. Мы, безусловно, будем смотреть приоритеты по следующему году, по всем объектам сферы образования, но я уже понимаю, что у нас большое количество детских садов и школ требует ремонта фасадов».

Евгений Никора также поинтересовался состоянием внутренних помещений. Детский садик не испытывает недостатка в оборудовании или игрушках, однако, вот чего по-настоящему не хватает, так это технического оснащения для современных образовательных методик.

Глава администрации отдельно отметил работу коллектива воспитателей дошкольного учреждения.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Что везде бросается в глаза – люди любят свою работу, это самое главное, это говорит о том, что будущее наших детей в надёжных руках».

В целом, детский сад готов к работе, здесь учатся 220 воспитанников. За прошедшие годы оба корпуса учреждения получили новую кровлю, также были обновлены помещения раздевалок, оконные блоки и смонтирована система видеонаблюдения.