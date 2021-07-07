Глава администрации города Мурманска пошёл в детский сад №7

Евгений Никора проводит обход детских садов города для проверки их готовности к новому учебному году. В этот раз он посетил детский сад №7 на проспекте Ленина, 78.

Этот садик – необычный, учреждение находится в доме 1939 года постройки и состоит из двух корпусов. Несмотря на солидный возраст, в каждом здании сада обновлены полы, вентиляция, отопление, установлены противопожарные двери. Также по программе «Тёплое окно» заменены оконные блоки. Косметический ремонт помещений воспитатели и технический персонал делают своими силами, что высоко оценил глава администрации.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мне очень нравится, что люди с душой отдают себя своему любимому делу, что они сами, своими руками делают текущий ремонт, что они даже не обращаются за дополнительными деньгами в администрацию города. Они стараются максимум за несколько летних месяцев, которые у нас есть, за этот короткий период, привести детский садик в порядок».

Малышам даже можно немного позавидовать, поскольку детская площадка их садика находится в одном из самых живописных дворов столицы Заполярья. Реконструкция этой территории также находится в планах администрации города Мурманска.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Это довольно уникальная детская площадка, исходя из того, что это историческое здание, исходя из того, что здесь же двор жилых домов – это площадка двойного назначения. Она является основной – единственной для этого корпуса детских садов, одновременно она используется детьми и родителями этого двора. Поэтому вдвойне мы заинтересованы в том, чтобы эту площадку привести в порядок».