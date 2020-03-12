Глава администрации города Мурманска провёл приём горожан

Проблемы ЖКХ, переселение из ветхого и аварийного жилья, и даже проведение культурно-массовых мероприятий на улице Самойловой – вопросы, с которыми пришли мурманчане на приём к главе администрации города Мурманска Евгению Никоре.

Эта встреча с гражданами в общественной приёмной для сити-менеджера Евгения Никоры первая. Ранее ему не раз приходилось общаться здесь с северянами, но в качестве вице-губернатора. На повестке - девять вопросов. Каждый будет детально рассмотрен. Без внимания не останется никто, такого же принципа Евгений Викторович придерживается и во время встреч с горожанами в округах, которые проходят на постоянной основе.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Это возможность пообщаться с новыми людьми, узнать о новых проблемах. Кто-то приходит с одной и той же проблемой ко мне и в приёмную администрации. Но я вижу сегодня по тому списку людей, которые пришли, есть и абсолютно новые проблемы, которые ранее в администрации не были засвечены, поэтому с каждой проблемой будем разбираться, как положено».