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День за днём с «Арктик-ТВ»24.04.18 19:30

Глава администрации города Мурманска проверил готовность дорожной техники к «бою»

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда побывал на базе муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» и проверил готовность парка техники к сезонным работам.

Всего муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» обслуживает более 2 миллионов квадратных метров дорог. Техника в парке предприятия является универсальной и легко переоборудуется для работы в различных погодных условиях. На улицы областного центра выходит порядка 100 единиц дорожной техники, из них 70 единиц уже готовы для работы в весенне-летний период.

– Регулярная уборка на мурманских дорогах и внутриквартальных проездах – задача хоть и трудная, но выполнимая, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Это изо дня в день доказывают давно привыкшие к капризам заполярной погоды сотрудники городского «Управления дорожного хозяйства».

В рамках комплексной программы «Мурманск – город чистоты» дорожные рабочие выполняют как механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров от песка и пыли, так и уборку лестниц и остановок в ручном режиме. Кроме того, с наступлением лета ведется ремонт ограждений, обновление зеленых зон, санитарная обрезка деревьев, высадка цветов.

– На территории «Управления дорожного хозяйства» организовано складирование конструкций новых современных остановок, которые начнут устанавливать в ближайшее время, – рассказал директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин.

Городские службы ежедневно приводят в порядок улицы и проспекты, парки и скверы, площади и зеленые зоны. У мурманчан есть прекрасная возможность присоединиться к этой работе, выйдя на традиционный общегородской субботник, который состоится 28 апреля. Каждый может в этот день выйти в свой двор и привести в порядок придомовую территорию, ближайший сквер, палисадник. За рабочим инвентарем можно обратиться в свою управляющую организацию.

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