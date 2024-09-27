Глава администрации города Мурманска проверил ход работ в сквере у бывшего кинотеатра «Мир» на проспекте Героев-североморцев

С 2019 года в Мурманске в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» обновлено 14 общественных территорий. В завершающей стадии благоустройство ещё одной.

Объект выбрали сами горожане - в 2018 году за эту территорию проголосовали почти 35 тысяч человек.

На 7 тысячах квадратных метрах уже обустроены пешеходные дорожки, установлены системы освещения и видеонаблюдения. Для детей смонтирован игровой комплекс. Входную группу украсят аркой «Аллея дружбы народов».

А отдохнуть во время прогулок мурманчане смогут на «Скамье примирения», которая станет ещё одним арт-объектом.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Мурманчане совсем скоро смогут увидеть преобразившееся пространство».