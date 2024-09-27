День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.09.24 19:30
Глава администрации города Мурманска проверил ход работ в сквере у бывшего кинотеатра «Мир» на проспекте Героев-североморцев
С 2019 года в Мурманске в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» обновлено 14 общественных территорий. В завершающей стадии благоустройство ещё одной.
Объект выбрали сами горожане - в 2018 году за эту территорию проголосовали почти 35 тысяч человек.
На 7 тысячах квадратных метрах уже обустроены пешеходные дорожки, установлены системы освещения и видеонаблюдения. Для детей смонтирован игровой комплекс. Входную группу украсят аркой «Аллея дружбы народов».
А отдохнуть во время прогулок мурманчане смогут на «Скамье примирения», которая станет ещё одним арт-объектом.
Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Мурманчане совсем скоро смогут увидеть преобразившееся пространство».
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
Игорь Витальевич
20.09.24 11:51
Мой сын служит по контракту старшим водителем в.ч 72180 44 корпус, 23 саперного батальона, возит ДРГ за ленточку и вывозит 200 и 300 с линии соприкосновения. Мы ему купили своими силами детектор дрон
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рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
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