Глава администрации города Мурманска проверил ход ремонтных работ в рамках проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» на улице Шабалина

Благодаря национальному проекту на этом участке в Первомайском районе ремонт выполнен на 85%, работы в стадии завершения. А с помощью средств из местного бюджета в микрорайоне отремонтированы проезды от ул. Шабалина до дома №40а по ул. Героев Рыбачьего и от ул. Бочкова до дома №16 по ул. Достоевского.