Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проверил ход работ на спортивных и в образовательных учреждениях областного центра

Сначала посетили стадион «Юность». Место выглядит невзрачно. А когда-то на этом стадионе многие играли в футбол. Впрочем, сейчас здесь кипят ремонтные работы, стадион будут возрождать.

Работы здесь начались ещё в начале лета и, несмотря на большой их объём, закончить реконструкцию планируют к концу октября. Погодные условия, а также всё, что касается грунта и рельефа, главные препятствия на пути к скорейшему завершению работ.

Напомним, что по проекту на спортивной арене должно появиться современное футбольное поле, беговые дорожки, удобная трибуна и многое другое. Так же планируется оснащение территории отличной системой дренажа, которая позволит использовать стадион во все сезоны года.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Сейчас ведутся работы по бетонированию мачт освещения, после чего приступят к укладке дренажных труб. После этого останется какая-то засыпка и выстилание поля».