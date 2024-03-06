Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проверил ход работ строительства нового жилья в областном центре

В рамках регионального плана «На Севере – Жить» в столице Заполярья возводят Культурный центр на улице Аскольдовцев, жилой дом на улице Успенского и школу на Советской улице. Оценил промежуточные этапы работ глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Объекты строительства для нас особый приоритет. Город развивается, городу нужны новые культурные, социальные объекты и, конечно, жильё. Сегодня в нашем фокусе три ключевых объекта для города. Все три объекта мы в этом году завершаем».

К примеру, на улице Успенского уже возведены первые этажи всех секций. Всего их четыре. Дом рассчитан на 128 квартир. Все жилые помещения были выкуплены муниципалитетом и будут предоставлены переселенцам из аварийного жилья и детям сиротам. Летом строители должны приступить к внутренней отделке. А уже осенью новосёлам планируют вручить ключи.

Пётр Уразов, старший прораб: «Сложности у нас единственные – погодные, которые возникают периодически. А так всё идёт своим чередом. Материалы используются самые лучшие, современные. С этим никаких проблем нет».

С небольшим отставанием ведутся работы над культурным центром, сейчас там формируется цоколь.

Также, по словам главы администрации, пытается нагнать темпы подрядчик нового образовательного учреждения, которое возводят на Советской улице. Ведь уже в предстоящем учебном году дети должны пойти в современную школу.