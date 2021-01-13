Глава администрации гп.Зеленоборский начал работу в новом году со взятки в крупном размере

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы администрации городского поселения Зеленоборский. Он обвиняется в получении крупной взятки.

Подозреваемый координировал деятельность муниципального унитарного предприятия ЖКХ, которое в 2020 году заключило договор с одной из управляющих компаний. По версии следствия, обвиняемый предложил жилищникам использовать организацию в качестве получателя дополнительных денег для оплаты долговых обязательств за предоставленные услуги по содержанию домов. При этом часть средств нужно было передавать ему наличными за покровительство.

В начале 2021 года глава администрации Зеленоборского получил взятку в 300 тысяч рублей и был задержан сотрудниками УФСБ.

Сейчас устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, проводятся обыски.