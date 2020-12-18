Глава администрации Мурманска Евгений Никора провёл онлайн-встречу с жителями Октябрьского округа

Такой формат уже стал традиционным.

Мурманчан волнуют вопросы благоустройства дворовых территорий, сноса ветхих строений и переселения.

Особое внимание главы администрации вызвало обращение северянки о предоставлении её сыну медицинской помощи в индивидуальном порядке. Евгений Никора взял эту ситуацию на личный контроль.

Большой блок вопросов жителей Октябрьского округа касался работы управляющих компаний. Некоторые мурманчане обратились к сити-менеджеру по поводу отсутствия в их квартирах горячей воды. Чтобы решить эту проблему запланирована замена 30 теплообменников в многоквартирных домах, напомнил Евгений Никора.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Здесь предметно по каждому адресу, по каждой управляющей компании мы будем проводить разбирательство и в рамках своих полномочий будем просить ГЖИ нам помочь в принуждении управляющей компании качественно оказывать услуги жителям города-героя».