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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.09.21 19:30

Глава администрации Мурманска Евгений Никора проверил ход ремонтных работ на улице Ростинской

Жители близлежащих домов по улице Ростинской, 8 уже давно ждали полной реконструкции проезжей части. Разбитая дорога то и дело становилась причиной поломок автомобилей, а пешеходам, тем более пожилым людям и родителям с колясками, приходилось тщательно продумывать свой маршрут, чтобы не нарваться на огромные выбоины.

Наконец желания северян начали воплощать в жизнь, но ремонт на объекте затянулся, виновник - подрядная организация, выполняющая работы с электросетями на этой же территории. Но беспокоиться не стоит, отмечает глава администрации, на данный момент на объекте ведутся работы четвёртого этапа. Закончить планируют до конца сентября.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Подрядчик с небольшой задержкой все работы выполнил, но он не может закончить, поскольку параллельно идут работы по техприсоединению – это один из строительных объектов, где есть прямой контракт между инвестором и сетевой компанией. Учитывая, что такого рода проекты тоже нужно реализовывать в летний период, понятно, что требуется согласованность. Мы становимся заложниками, когда задержка идёт по сетевому хозяйству, а мы не можем завершить объекты по дорожному хозяйству».

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