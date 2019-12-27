Глава администрации Мурманска Евгений Никора встретился с региональным активом ОНФ, чтобы обсудить актуальные вопросы и наметить дальнейшее взаимодействие.

В общественную организацию часто обращаются жители Мурманска, «фронтовики» отрабатывают каждое сообщение, отвечают на письма и звонки. Самые острые проблемы чаще всего касаются вопросов с коммунальной сферы, здравоохранения и образования.

«Самый главный момент - мы передадим ряд обращений, поступивших на «Прямую линию» с Президентом РФ, которые требуют вмешательства нашей администрации, - говорит Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области. - Мы будем работать так же как и с Алексеем Веллером и с Андреем Сысоевым, которые всегда «фронтовиков» слышали в городе, а мы всегда активно работали».

Во время встречи активисты общественного движнения предложили увеличить возрастной порог детей, которые смогут пользоваться льготами на проезд. Руководство регионального ОНФ беспокоит и реализация курительных смесей и табаксодержащих изделий среди несовершеннолетних.

Евгений Никора, глава администрации г. Мурманска6 «Я, как глава администрации, готов сотрудничать по всем направлениям вашей работы, в реализации приоритетов, обозначенных Президентом Российской Федерации, заниматься мониторингом хода нацпроектов, обращать внимание на острые жалобы мурманчан».

Члены ОНФ в следующем году намерены продолжать совместное взаимодействие с городскими властями по различным направлениям деятельности, в том числе, проводить, ставшие уже традиционными, рейды по проверке работы управляющих компаний и оценке качества ремонта дорожного покрытия.