Глава администрации Мурманска и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе подписали соглашение о сотрудничестве

Это соглашение стало для Елены Тихоновой, уполномоченного по защите прав предпринимателей Мурманской области, первым документом, подписанным с конкретным муниципалитетом. Но такой шаг оправдан, считает бизнес-омбудсмен, ведь в Мурманске сосредоточено наибольшее число предпринимателей.

Администрация города разработала меры, направленные на информационную, имущественную и финансовую поддержку мурманских предпринимателей. Например, бизнесмены могут получить снижение ставок или рассрочку за аренду муниципального имущества, а также дополнительную адресную грантовую помощь. Также очень важно сохранить рабочие места.

Важно отметить, что специалисты городского комитета по экономическому развитию осуществляют информационно-консультативную поддержку для предпринимателей по телефону 45-94-75. А на портале информационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса администрации города есть все материалы о мерах поддержки.