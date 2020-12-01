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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.12.20 19:30

Глава администрации Мурманска поблагодарил бескорыстных помощников

День добровольца отмечается 5 декабря. В этот день чествуют активных и неравнодушных людей, для которых безвозмездная помощь окружающим является неотъемлемой частью жизни. В преддверии праздника глава администрации города посетил мурманский центр развития волонтёрского движения и поздравил добровольцев.

Данила Канатчикова можно назвать ветераном волонтёрства. Молодой человек посвятил этому делу больше 10 лет. Несмотря на работу, он всегда успевает найти время для благих дел и помощи людям, хоть это порой бывает непросто.

Данил Канатчиков, волонтёр: «Вместо того, чтобы просто полежать на диванчике дома, я лучше пойду куда-нибудь схожу. Это просто уже качество человека, когда он не может сидеть дома на одном месте, а реально его тянет куда-то что-то делать. А если тянет что-то делать, то лучше направить это в мирное русло, доброе».

Вот и Елизавету Розаеву буквально «затянули» добрые дела. Девушка начала заниматься волонтёрством ещё в школе. Теперь без помощи людям не представляет жизни.

Елизавета Розаева, волонтёр: «Понимала, что для меня это будет очень хороший опыт общения с людьми. Можно попробовать себя в каких-то сферах деятельности, плюс, когда ты делаешь что-то хорошее, у тебя так хорошо прямо на душе становится, приятно».

Иногда случается так, что человек вроде и хочет заниматься добрыми делами, безвозмездно помогать людям, но не знает, куда ему с этим порывом идти и к кому обратиться. На помощь добровольцам приходят центры развития волонтёрского движения. Они  - своеобразное место притяжения активных и неравнодушных людей. 

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «В городе становится все больше и больше волонтёров, у нас сейчас постоянный костяк волонтёров в Мурманске, в городе-герое, две тысячи человек. И они каждый день делают свою важную  работу, они помогают людям, они помогают людям стать чуть-чуть счастливее».

Конечно же, волонтёры помогают не за признание или деньги, не ищут выгоды, совершая добрые дела, но им тоже приятно слышать тёплые слова. Глава администрации поблагодарил молодых людей за их нелегкую, но такую важную и ответственную работу и вручил им памятные подарки

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сергей
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Павел
29.11.20 16:36
Выложите карту ,пометьте где будет перекрыта дорога и всем станет понятно. Многие номерацию домов не знают , поэтому трудно понять где именно ограничение.
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