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День за днём с «Арктик-ТВ»18.01.18 19:30

Глава администрации Мурманска поблагодарил журналистов за работу и ответил на их вопросы

Социальные дома, новая котельная для жителей Жилстроя и расчёт полярок по новой схеме - глава администрации Мурманска Андрей Сысоев провёл большую пресс-конференцию, на которой подвёл итоги года минувшего и поделился планами по улучшению жизни в муниципалитете на будущее.

Началась пресс-конференция с приятного. Андрей Сысоев наградил отличившихся, по версии городской администрации, корреспондентов и редакторов средств массовой информации. В их числе оказались и сотрудники телекомпании «Арктик-ТВ».

Затем - с места в карьер. Глава администрации ответил на интересующие журналистов вопросы. Среди прочих, он рассказал о том, хватит ли у города денег, чтобы исполнить решение Конституционного суда России относительно повышения уровня МРОТ. В конце прошлого года высшая судебная инстанция решила, что «зашивать» северные надбавки в тело МРОТ некорректно. Следовательно, доход низкооплачиваемых бюджетников на севере должен значительно увеличиться. Для регионов и муниципалитетов такая новость оказалась неожиданной, ведь главный финансовый документ города уже свёрстан.

- С одной стороны, ситуация непростая, с другой, понятно, что увеличение зарплат бюджетникам - это дело нужное и очень хорошее, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Проанализировав состояние бюджета, мы понимаем, что эта задача выполнима для  муниципалитета города-героя Мурманска в 2018 году. Причём, не только с точки зрения повышения МРОТ, но и с точки зрения исполнения указов президента.

Дополнительная нагрузка на казну, а в Мурманске бюджетников около 30 тысяч человек, не отразится на других планах руководства муниципалитета. Например, уже к 2019 году город планирует построить новую котельную на Жилстрое. Проект проходит госэкспертизу, а весной начнётся строительство.

- Это будет мазутная котельная. Практически на 100 процентов автоматизированная, - заверил журналистов Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Котлы  на ней будут стоять нового поколения, поэтому нет худа без добра, с одной стороны, мы избавляемся от тех проблем, которые у нас были с рыбным портом с эксплуатацией паропровода, с другой, приобретаем новую, современную, очень хорошую котельную.

В этом году продолжится переселение мурманчан из аварийных двухэтажек в социальное жильё. В частности, сообщил глава администрации, в начале 2019 года в эксплуатацию сдадут строящуюся высотку на Кольском проспекте, 10. Несколько этажей в ней выкуплены для переселения людей из аварийных домов. Также решается вопрос со строительством социального жилья на улице Горького. «270 миллионов рублей предусмотрено в муниципальном бюджете и плюс 50 миллионов - в региональном. И того на 2018 год порядка 320 миллионов будет направлено на реализацию задач по расселению жителей из аварийного и ветхого жилья», - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Андрей Сысоев рассказал и о судьбе дома на Кольском проспекте,  42. Несколько лет назад это здание признали опасным для проживания, так как в стенах появились трещины. Уже после расселения повторная экспертиза показала, что сносить многоэтажку не обязательно, её можно укрепить. Тем не менее, к этому времени бывшие жильцы дома уже получили полагающиеся им компенсации и перебрались в новые квартиры. После проведения отделочных и восстановительных работ квартиры в этом доме  либо реализуют на вторичном рынке, либо используют под расселение жителей аварийных домов. 

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17.01.18: Курс биткойна в ночь с 16 на 17 января падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%. Это повлияло как-то на ваше благосостояние?Проголосовало: 213 человека
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Илья
17.01.18 22:23
Согласен со Светланой. Примерно такая же система и в США (для Аляски). А вот с Валерией не согласен. Потому-то мы и голосуем за "незаменимого", что помним, как сидели на бобах при его конкурентах - чт
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