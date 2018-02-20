Глава администрации Мурманска пригласил на выставку командиров войсковых частей

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев встретился с руководством воинских частей, расположенных на территории города. Главная тема обсуждений - планы по проекту «Комфортная городская среда».

Сбор предложений по благоустройству общественных территорий проводился в течение месяца. Специально для этого были установлены урны для письменных пожеланий от мурманчан. Совсем недавно комиссия выбрала 19 лучших проектов. Они легли в основу выставки, открытой на втором этаже отеля «Азимут». Каждый житель Заполярья может ознакомиться с эскизами и внести свои предложения, используя для этого специальную урну. В выставочном зале, где размещена экспозиция, Андрей Сысоев встретился с командирами воинских частей города. После официальной части и экскурсии глава администрации поздравил военных с их приближающимся профессиональным праздником – Днём защитника Отечества.

- Сегодня у нас, с одной стороны, рабочее мероприятие, а, с другой стороны, понятно, что в преддверие 23 февраля нам нужно встретиться не только по рабочим моментам, но ещё и с удовольствием поздравить командиров воинских частей, которые дислоцированы у нас на территории города-героя, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.