Глава администрации Мурманска принял решение изменить график включения городского освещения

По словам Юрия Сердечкина, это сделано для безопасности и комфорта жителей областного центра. С 7 по 12 августа фонари будут зажигаться в 23.20, с 13 числа - в 22.55. Далее каждую неделю по мере уменьшения светового дня график будет меняться.

В следующем году, по словам главы, городскую систему «Каскад» оснастят датчиками, которые позволят включать освещение автоматически, когда это будет необходимо.

Дал свою оценку Юрий Сердечкин и подготовке к отопительному сезону.

«На сегодняшний день в областном центре готовность тепловых сетей в многоквартирных домах составляет 87%. Полностью работы на внутридомовых сетях завершили уже 27 управляющих организаций города Мурманска», - отметил глава.

Всего в Мурманской области к началу осени необходимо привести в надлежащее состояние более 7 тысяч единиц жилого фонда, 119 котельных и 11 тысяч километров инженерных сетей. В среднем по региону работы выполнены на 60%.