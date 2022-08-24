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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.08.22 19:30

Глава администрации Мурманска проконтролировал ход реконструкции спортивной детской площадки

Судя по модной цветовой гамме и пусть небольшому, но интересному наполнению, спортивная детская площадка во дворе на ул.Гвардейской, 19 обречена на популярность. Здесь наверняка уже бы играла местная ребятня, но строители немного выбились из графика.

Судя по модной цветовой гамме и пусть небольшому, но интересному наполнению, спортивная детская площадка во дворе на ул.Гвардейской, 19 обречена на популярность. Здесь наверняка уже бы играла местная ребятня, но строители немного выбились из графика. 

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Восемьдесят процентов работ выполнено, подрядчик сейчас ускоряется. Он несколько нарушил сроки, но главное сейчас завершить всё качественно и сделать всё удобно для людей. В принципе, все работы, связанные с асфальтом и тротуаром, с дорогой, уже завершены, тартановое покрытие на детской площадке уже проложено».

По словам Юрия Сердечкина, на подрядную организацию будут наложены штрафные санкции. Несмотря на это, реконструкция детской площадки близится к завершению, остаётся установить малые формы и светодиодные светильники.

Олег Шаров, начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: «Этот двор включён в программу «Формирование комфортной городской среды» на территории города Мурманска по предложениям жителей и заинтересованных лиц в 2017 году».

Перечень работ, относящихся к ремонту двора, немалый. К примеру, ремонт пешеходных зон, прокладка резервных труб электросетевой компании, ремонт колодцев ливневой и бытовой канализаций, обустройство газона и ограждений. По предварительным прогнозам, работы будут выполнены ко второй декаде сентября.

 

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