Глава администрации Мурманска проверил ход работ по благоустройству наружного освещения в Росляково

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Освещение для горожан важно на всех уровнях. Мы понимаем, что наш город находится за полярным кругом, поэтому качественное освещение не только вопрос безопасности, а вопрос качества жизни и условий жизни человека. Он напрямую зависит от того, сколько он может хорошо видеть особенно в полярную ночь».

Полярная ночь не за горами и городские власти тщательно следят за благоустройством наружного освещения во всех районах Мурманск.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Освещение для горожан важно на всех уровнях. Мы понимаем, что наш город находится за полярным кругом, поэтому качественное освещение не только вопрос безопасности, а вопрос качества жизни и условий жизни человека. Он напрямую зависит от того, сколько он может хорошо видеть особенно в полярную ночь».

В прошлом году на улице Школьной в Росляково поменяли асфальтовое покрытие. В настоящее время здесь модернизируют систему освещения. На текущий момент установлено 37 новых опор и смонтировано 57 светодиодных светильников.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Совершенно другое качество и другое освещение. Здесь будет существенная экономия, потому что новые светильники на тридцать-пятьдесят процентов меньше потребляют электроэнергии».

Современные светильники появятся и в других районах Мурманска. В прошлом году подрядчики заменили 187 элементов наружного освещения. Сегодня эти цифры подросли до трёхсот.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Помимо улично-дорожной сети мы занимаемся также организацией освещения во дворах. Вам хорошо известен проект «Формирования комфортной городской среды», в рамках которого мы точечно меняем освещение в тех местах, где люди сами пожелали».

В Мурманске планируется установить 468 современных светильников вдоль улиц, пешеходных связей и вблизи учреждений. Подрядная организация обещает уложиться в сроки до наступления круглосуточной темноты.